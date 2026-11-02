Барбель Бас після відставки поскаржилася на брак людяності в політиці — Der Spiegel

У Німеччині колишня федеральна міністерка праці та колишня очільниця Соціал-демократичної партії Німеччини Барбель Бас заявила про брак людяності в політичному середовищі. У першому інтерв’ю після відставки вона також сказала, що почувалася недостатньо підтриманою, зокрема у власній партії.

Відставка після втрати

Як повідомляє Der Spiegel, наприкінці вересня померла хвора на рак падчерка Бас, із якою вона була близькою багато років. Під час догляду за нею в хоспісі політикиня зрозуміла, що втрачає сили.

За словами Бас, їй був потрібен час, однак робота на найвищих політичних посадах не давала такої можливості. Вона не могла зосередитися на службових і політичних питаннях та усвідомлювала, що не зможе одразу повернутися до роботи. Про відставку з посад вона оголосила 12 жовтня. Водночас 58-річна Бас зберегла мандат депутатки Бундестагу від виборчого округу Дуйсбург I.

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Претензії до партнерів по коаліції та SPD

Бас розкритикувала поширену, на її думку, у політиці «культуру мовчання». Вона заявила, що про тривалі хвороби людей там майже не говорять, оскільки ніхто не хоче здаватися слабким у жорсткому політичному середовищі.

Колишня міністерка також заявила про нападки з боку коаліційного партнера — блоку ХДС/ХСС — у складний для неї особистий період. Водночас вона сказала, що, якби знала, яких масштабів набуде коаліційна суперечка після її критики, то сформулювала б її інакше.

За словами Бас, вона повідомляла канцлеру Фрідріху Мерцу про свою приватну ситуацію та скаржилася на нападки з боку його партії. Мерц запевнив її, що займеться цим питанням, однак, за оцінкою політикині, це не дало результату. Бас також сказала, що хотіла б більшої підтримки від SPD, де критика на її адресу лунала ще влітку. Про свою відставку з Мерцом вона не говорила: канцлера про це поінформував співголова SPD Ларс Клінгбайль.

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