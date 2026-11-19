У Кельце, Польща, «Барселона» перемогла польський гандбольний клуб Industria Kielce з рахунком 32:24 у матчі Ліги чемпіонів. Після першого тайму іспанська команда вела 18:14 та зберегла перевагу до фінальної сирени. Про це повідомляє Interia Sport.

Рівний початок матчу

Господарі вдало розпочали гру в Hala Legionów. Після 15 хвилин рахунок був 8:8, а до цього команда з Кельце двічі виходила вперед на два м’ячі. Згодом Industria Kielce повела 11:9, однак втрати в атаці дали «Барселоні» можливість зрівняти рахунок завдяки швидким контратакам.

Після двохвилинного вилучення Фарука Юсуфа каталонці виграли відрізок з рахунком 3:1. Наприкінці першого тайму господарі припустилися кількох помилок поспіль: втратили м’яч, віддали передачу за межі майданчика, не реалізували вигідну нагоду та поспішили з кидком. Перед перервою «Барселона» відірвалася на чотири м’ячі — 18:14.

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Перевага гостей після перерви

На старті другого тайму «Барселона» збільшила відрив до п’яти м’ячів. Воротар Industria Kielce Деян Мілосавлєв зробив кілька сейвів поспіль, але це не змінило перебігу гри. На 43-й хвилині гості мали перевагу 24:18.

Найрезультативнішими у складі Industria Kielce стали Тео Монар і Ділан Наї, які закинули по п’ять м’ячів. Жюльєн Бос записав на свій рахунок чотири голи, а Арціом Каральок, Кирило Рабчинський та Алекс Влах — по три. Наступні два матчі польська команда проведе на виїзді — у Румунії та Данії.

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