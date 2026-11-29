У Ла-Коруньї, Іспанія, «Барселона» розгромила місцеве «Депортіво» з рахунком 5:1 у виїзному матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії. Зустріч на стадіоні «Ріасор» відбулася 29 листопада. Перемога дозволила команді Гансі Фліка збільшити перевагу над мадридським «Реалом» до шести очок після поразки мадридців від «Алавеса» днем раніше, повідомляє Interia Sport.

Швидкий гол і відповідь господарів

Каталонці відкрили рахунок уже на другій хвилині: м’яч, який Ламін Ямаль направляв передачею, пройшов повз Дані Ольмо та закотився у ворота. На дев’ятій хвилині П’єр-Емерік Обамеянг зрівняв рахунок, скориставшись помилкою Пау Кубарсі та перегравши Жоана Гарсію.

Господарі втримували нічию десять хвилин. Ентоні Гордон прорвався флангом і навісив на Дані Ольмо, який головою забив другий м’яч «Барселони». Перший тайм завершився за рахунку 2:1 на користь гостей.

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Хеттрик Рафіньї

На початку другого тайму Рафінья збільшив перевагу «Барселони», замкнувши подачу Ямаля. Згодом бразилець ще двічі вразив ворота Лео Романа: спершу після передачі Гордона, а потім після атаки за участю Ямаля. Таким чином Рафінья оформив хеттрик, а матч завершився з рахунком 5:1.

За даними видання, Рафінья довів свій показник у чемпіонаті до 18 голів і випереджає Кіліана Мбаппе на чотири м’ячі. У другому таймі поле залишив Френкі де Йонг, який не зміг продовжити гру через травму. Також у складі «Барселони» після ушкоджень з’явилися на полі Родрі та Андреас Крістенсен.

«Барселона» мала 68% володіння м’ячем і завдала 23 ударів, 12 з яких були в площину воріт. «Депортіво» відповіло сімома ударами, п’ять із них були точними.

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