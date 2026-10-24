Барселона – Реал: де та коли дивитися матч

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У неділю, 25 жовтня, вперше у новому сезоні відбудеться матч між Барселоною та Реал Мадридом. Команди зустрінуться у межах 10-го туру чемпіонату Іспанії на стадіоні каталонців – "Камп Ноу".

Після переведення годинників матч Барселона – Реал розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал. Переглянути гру можна онлайн в Україні.

Українські любителі футболу зможуть стежити за поєдинком завдяки відеосервісу MEGOGO. Прямий ефір із Барселони відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший".

Для перегляду потрібно мати передплату "Спорт" або будь-який пакет MEGOPACK.

Трансляцію зустріч супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів і експертів, яка розпочнеться на MEGOGO о 21:00.

Барселона приймає Реал у статусі лідера Ла Ліги: у них 9 перемог в сезоні, і вдома вони хочуть через своє потужне атакувальне тріо ще сильніше закріпитися на вершині.

Реал відстає від каталонців на шість очок, і їхня мета – зірвати безпрограшну серію Барси на внутрішній арені, а також скоротити відставання у турнірній таблиці.

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