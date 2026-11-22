«Барселона» в Іспанії на своєму полі перемогла «Вільярреал» із рахунком 3:2 у матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії. Після першого тайму команда поступалася у два м’ячі, а Ламін Ямаль не реалізував пенальті. Про перебіг гри повідомляє Interia Sport.

Два голи Вільярреала на старті

Гості відкрили рахунок на 5-й хвилині: Тейджон Б’юкенен скористався помилкою Ферміна Лопеса та забив дальнім ударом. Уже на 7-й хвилині перевагу «Вільярреала» подвоїв Тані Олувасейі, який завершив швидку контратаку ударом у верхній кут воріт Жоана Гарсії.

На 20-й хвилині арбітр після перегляду VAR призначив пенальті у ворота гостей за фол проти Ямаля. Сам футболіст виконав одинадцятиметровий, але пробив у зовнішній бік стійки. До перерви «Барселона» володіла ініціативою, однак скоротити відставання не змогла.

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Повернення господарів після перерви

У другому таймі «Барселона» відігралася протягом десяти хвилин. На 57-й хвилині Жерар Мартін головою замкнув подачу Педрі, а на 61-й Фермін Лопес зрівняв рахунок, завершивши контратаку господарів.

Переможний м’яч на 67-й хвилині був записаний як автогол захисника «Вільярреала» Пау Наварро. У компенсований час Наварро отримав другу жовту картку й залишив гостей у меншості. За статистикою матчу, «Барселона» завдала 30 ударів проти чотирьох у суперника та володіла м’ячем 74% часу.

Перемога дозволила «Барселоні» зберегти перевагу над мадридським «Реалом» у турнірному становищі, зазначає видання.

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