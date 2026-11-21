У хорватському Поречі польський боксер Бартломей Рошкович переміг словака Юрая Бону в чвертьфіналі чемпіонату Європи серед спортсменів до 23 років у ваговій категорії до 65 кг. Перемога гарантувала 22-річному спортсменові щонайменше бронзову медаль турніру, повідомляє Interia Sport.

Реванш за Будапешт

Майже рік тому, 24 листопада, Рошкович уже зустрічався з Боною в чвертьфіналі молодіжної першості Європи в Будапешті. Тоді поляк програв перші два раунди з рахунками 2:3 та 0:5. Хоча в останньому раунді судді віддали перевагу Рошковичу, відіграти відставання йому не вдалося.

У Поречі спортсмен, який представляє варшавську «Легію» та виступає за Imperium Boxing Wałbrzych у Польській боксерській лізі, обрав обережнішу тактику. Він не поспішав атакувати, чекав на дії суперника та діяв на контратаках. У першому раунді троє суддів віддали перемогу Рошковичу з рахунком 10:9.

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Рішення суддів

У другому раунді двоє суддів — з Ізраїлю та Чехії — віддали перевагу Боні, а троє інших визнали кращим Рошковича. Перед останнім раундом результат поєдинку залишався невизначеним.

За даними видання, вирішальними стали перші 30 секунд заключного раунду, коли кілька ударів поляка дійшли до голови суперника. Бона надалі намагався атакувати та після завершення бою був упевнений у виході до півфіналу, однак судді ухвалили інше рішення. Рошкович виграв третій раунд із рахунком 4:1 і з таким самим рахунком переміг у поєдинку.

Рошкович є вихованцем MOSM Tychy та тренера Ришарда Дзьопи. Раніше він здобув бронзову медаль юніорського чемпіонату світу в Іспанії, а на чемпіонаті Європи в Софії дійшов до чвертьфіналу.

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