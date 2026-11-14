У Польщі Бартломєй Кубковський уперше після рекордного запливу через Балтійське море провів тренування у воді, однак, за його словами, поки не відчув від плавання радості. Кілька днів тому він здійснив перше після експедиції спокійне 20-хвилинне тренування: проплив один кілометр, почувався добре, але сприймав заняття як механічне виконання рухів.

Про це спортсмен повідомив в інтерв’ю журналу «Zwierciadło», пише Interia Sport. Кубковський пояснив, що ще не готовий просто заходити у воду заради відпочинку та задоволення. Водночас він зазначив, що хотів би повернути собі таке ставлення до плавання, але для цього потребує часу.

Рекордний заплив через Балтійське море

На початку серпня Кубковський завершив заплив через Балтійське море, до якого, за даними видання, ішов п’ять років. Він подолав 160 кілометрів по прямій, провівши у воді без перерви 55 годин, і дістався пляжу в Поберово. Interia Sport називає цей результат новим рекордом найдовшого запливу без будь-якої підтримки.

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Спортсмен розповів, що протягом останніх шести років кожен його вихід у воду був важкою роботою, пов’язаною з підготовкою до мети. Після завершення проєкту він вважає можливим поступово повернутися до плавання для власного задоволення.

Спогади про невдалу спробу

Кубковський також розповів, що після попередньої невдалої спроби перетнути Балтійське море, коли він утратив свідомість і був змушений припинити експедицію, тривалий час бачив кошмари. Йому снилося, що він пливе в холодному й неспокійному морі в темряві та не розуміє, що з ним відбувається. Після успішного завершення запливу такі сни, за його словами, більше не повторюються.

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