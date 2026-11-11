Батька Меган Маркл повторно заарештували у США через зняття електронного браслета стеження

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82-річного Томаса Маркла, батька герцогині Сассекської Меган Маркл, повторно затримали у Флориді. Чоловіка звинувачують у зберіганні матеріалів сексуального насильства над дітьми.

Причиною нового арешту стало те, що він зрізав електронний браслет стеження, який був зобов’язаний носити за рішенням суду.

Того ж дня правоохоронці повторно затримали чоловіка та доправили його до в’язниці округу Пінеллас у штаті Флорида.

Реєстрацію затримання провели о 18:11. Після цього правоохоронці оприлюднили фотографію Маркла.

Уперше чоловіка затримали 6 листопада. Тоді він постав перед судом у Тампі, однак не визнав провину та не відповів на висунуті звинувачення.

Після судового засідання Томаса Маркла відпустили під заставу. Однією з умов звільнення було обов’язкове носіння електронного браслета стеження. Також він мав повернутися до будинку для літніх людей у місті Лейкленд.

Після повторного затримання прокурор звернувся до суду з проханням скасувати звільнення Маркла та залишити його під вартою до початку судового розгляду.

Суддя Ліндсі Гріффін задовольнила це клопотання. Вона наголосила, що чоловік порушив умови звільнення, пошкодивши та знявши пристрій стеження.

Крім того, суддя визнала його «житлову ситуацію» неприйнятною. За висновком Гріффін, немає умов, які могли б гарантувати безпеку інших людей і забезпечити явку обвинуваченого до суду.

Розслідування щодо Томаса Маркла розпочалося після звернення його сина до правоохоронців. Він повідомив про наявність у будинку батька на Філіппінах сотень або навіть тисяч зображень сексуального насильства над дітьми.

Зокрема, серед матеріалів виявили фотографії, на яких Томас Маркл зображений із дівчатами, які ще не досягли статевого дозрівання.

Згідно з федеральною скаргою, слідчі також перевірили складські приміщення в районі Лос-Анджелеса. ФБР обшукало два склади, які Маркл орендував із 2008 року, та вилучило близько 78 предметів.

Серед вилученого були слайди, фотографії та книжки з матеріалами, які можуть містити зображення сексуального насильства над дітьми.

За словами першого помічника прокурора США Білла Ессейлі, Маркл зняв прилад з ноги о 1:45 ночі 10-го листопада.

Нагадаємо, у Флориді федеральні агенти вранці 6 листопада затримали 82-річного Томаса Маркла, батька герцогині Сассекської Меган Маркл. Підозри стосуються ймовірного зберігання зображень сексуального насильства над дітьми.

Пізніше Томас Маркл-старший, батько герцогині Сассекської Меган Маркл, вийшовна свободу під заставу після затримання у межах кримінального провадження. Про це повідомляють ЗМІ.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл уперше з’явилася на публіці після арешту свого батька Томаса Маркла. Вранці 10 листопада вона разом із чоловіком, принцом Гаррі, прибула до Європейського парламенту в Брюсселі.

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