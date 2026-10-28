У Міннеаполісі, США, батьки 37-річного медбрата Алекса Претті заявили, що федеральні посадовці перешкоджають з’ясуванню обставин загибелі їхнього сина та захищають агентів, яких родина вважає причетними до його смерті. Майкл і Сьюзен Претті 27 жовтня вперше публічно виступили після смерті сина у січні, повідомляє The Guardian.

Вимога відповідальності

Алекс Претті працював у лікарні для ветеранів. Він загинув 24 січня після того, як федеральні імміграційні агенти смертельно поранили його пострілом. Майкл Претті звинуватив посадовців в ігноруванні родини, введенні її в оману та захисті тих, кого він назвав убивцями сина. Батьки закликали Міністерство юстиції США притягнути до відповідальності всіх причетних до смерті Алекса Претті.

Сьюзен Претті заявила, що федеральний уряд поширював неправдиву інформацію про її сина та намагався дискредитувати його пам’ять, аби приховати злочин. Це є позицією родини, а не встановленими судом фактами.

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Розбіжності щодо розслідування

Адміністрація президента Дональда Трампа після стрілянини називала Претті озброєним внутрішнім терористом і стверджувала, що він чинив насильницький опір агентам. Відеозаписи інциденту, за даними видання, суперечать цій версії: на них видно, що Претті тримав у руці мобільний телефон, не демонстрував зброї та не нападав на агентів перед тим, як у нього вистрілили, коли він лежав на вулиці.

Претті не мав судимостей і мав дозвіл на носіння пістолета, який перебував у кобурі. За даними The Guardian, агенти витягли цю зброю, перш ніж відкрити вогонь. Родина також заявила, що головний федеральний прокурор Міннесоти Ден Розен погодився зустрітися з ними лише в липні, однак не повідомив базових відомостей про хід розслідування.

Представники Міннесоти раніше повідомили, що федеральна влада припинила передавати інформацію слідчим штату, які розслідують смерть Претті та Рене Гуд. У Міністерстві юстиції США заявили Reuters, що комунікація з родичами зазвичай відбувається на пізніших етапах справи, зокрема після висунення обвинувачень або під час судового розгляду, а не під час слідства.

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