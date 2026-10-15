Батьки Хлої Моффат вимагатимуть відповідальності посадовців Казначейства — The Guardian

У Великій Британії батьки 26-річної Хлої Моффат вимагатимуть притягнути до відповідальності працівників Казначейства, якщо буде встановлено їхній внесок у смерть доньки. Вони мають зустрітися з постійним секретарем відомства Джеймсом Боулером, повідомляє The Guardian.

У серпні коронер встановив, що Казначейство «суттєво сприяло» смерті Моффат. Її без попередження викликали на дисциплінарну зустріч через анонімні скарги щодо ймовірного розголошення конфіденційної робочої інформації. Вона заперечувала ці звинувачення.

Обставини дисциплінарної зустрічі

За висновками коронера, менеджери не дозволили Моффат запросити на зустріч колегу для підтримки, не повідомили її завчасно та не пояснили, чи загрожує їй звільнення. Також їй закрили доступ до електронної пошти директора і змінили робочі обов’язки, хоча зустріч називали неформальною.

Після розмови Моффат була спустошена та вважала, що втратить роботу. Наступного ранку вона наклала на себе руки. На слуханнях зазначали, що вона майже три роки працювала особистою помічницею в Казначействі, любила свою роботу та мала бездоганний трудовий послужний список.

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Її батько Девід Моффат заявив, що родина хоче з’ясувати, чи понесли відповідальність менеджери та працівники кадрової служби. За його словами, коронер окремо цього не вимагав, однак для родини це принципове питання.

Нові правила Казначейства

Казначейство повністю прийняло висновки звіту коронера щодо запобігання майбутнім смертям. Відомство припинило використовувати неформальні зустрічі для первинного з’ясування обставин у справах про можливі серйозні порушення, запровадило додаткові процедурні заходи та правила підтримки добробуту працівників.

Нові настанови передбачають право працівника запросити супроводжуючу особу на дисциплінарну зустріч, завчасне повідомлення про неї та інформування, якщо звільнення є малоймовірним. Казначейство також наймає ерготерапевта для підтримки добробуту працівників.

Представник Казначейства висловив співчуття родині та друзям Моффат і заявив, що незалежний огляд встановив: працівники діяли добросовісно та виконували обов’язок піклування.

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