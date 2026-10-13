Батьки студента, загиблого в Темпі, закликали з’ясувати вантаж поїзда — Cyprus Mail

У грецькому місті Лариса батьки кіпрського студента Кіпріаноса Папаіоанну, який загинув у залізничній катастрофі поблизу Темпі 2023 року, дали свідчення у справі про трагедію. Вони попросили суд встановити, який вантаж перевозив товарний поїзд, що зіткнувся з пасажирським складом, повідомляє Cyprus Mail.

Свідчення батьків

Мати загиблого Джорджія Папаіоанну розповіла суду, що її 23-річний син, студент юридичного факультету Університету Аристотеля в Салоніках, мав одружитися того серпня. За її словами, тіло сина передали їй без належної поваги, а вона сама одягала його для поховання замість весілля.

Батько студента, священник Христодулос Папаіоанну, заявив, що син обрав поїзд замість літака, аби заощадити гроші на весілля. Він також розповів, що побачив на тілі опіки та відчув хімічний запах, який не зникав після неодноразового миття вином.

Суперечка про причину пожежі

Катастрофа сталася 28 лютого 2023 року в центральній Греції: пасажирський поїзд зі студентами зіткнувся з товарним потягом поблизу Темпі. Загинули близько 57 людей, серед них двоє громадян Кіпру — Папаіоанну та 24-річна Анастасія Адаміду з Пафосу.

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Судовий процес, що розпочався 23 березня в Апеляційному суді Лариси, охоплює 36 обвинувачених. Очікується, що розгляд триватиме до трьох років, а свідчення мають надати понад 350 людей.

Питання про вантаж товарного поїзда залишається спірним. Спершу грецькі посадовці покладали відповідальність за аварію на людську помилку та заявляли, що пожежу підживлювала силіконова охолоджувальна олива. У 2025 році національний орган з розслідування аварій дійшов висновку, що офіційно задекларований вантаж не міг пояснити появу вогняної кулі.

Призначений судом експерт пізніше заявив, що силіконова олива може розкладатися з утворенням займистих газів, і не виявив доказів іншого вантажу. Водночас технічний радник родин загиблих, посилаючись на дані державної лабораторії, стверджував про наявність у поїзді вуглеводнів, зокрема бензолу та ксилолу. Компанія Hellenic Train заперечила, що перевозила такі речовини. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у 2025 році визнав, що присутність підозрілого вантажу могла бути можливою.

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