Батько з Орегону вперше розповів, як зупинив стрільця у школі — The Guardian

У Бенді, штат Орегон, 36-річний тесля Кейлуб Джаманко вперше розповів, як зупинив стрільця в початковій школі Silver Rail, де навчаються його діти. Під час нападу 15 жовтня загинули 25-річна вчителька Меган Ламберт і троє дітей, серед яких п’ятирічний Роам Саммер.

Як повідомляє The Guardian, нападником був 16-річний колишній учень школи Гріффін Джон II. За даними видання, він проник до школи та вистрілив у шістьох людей.

Дзвінок до 911

Джаманко живе неподалік школи й того дня повернувся додому, щоб пообідати з дружиною, замість того щоб з’їсти взяту на роботу їжу. Він побачив чоловіка в чорному одязі зі зброєю, який прямував до Silver Rail. Спершу тесля подумав, що це жарт, але згодом побачив, як той вистрілив і переліз через шкільну огорожу.

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Чоловік дістав із центральної консолі автомобіля пістолет калібру .40, зателефонував до служби 911 і прибув до шкільної парковки. Потім він також переліз через огорожу та почав переслідувати нападника. Під час розмови з оператором Джаманко сказав, що має зайти до школи, бо люди можуть загинути.

Сутичка в класі

За словами Джаманко, він непомітно йшов за підлітком, а коли почув, як діти благали зберегти їм життя, поповз швидше. Через розбите вікно він потрапив до класу для дітей з особливими освітніми потребами, де один із педагогів боровся з нападником.

Джаманко вистрілив у Гріффіна Джона II. Коли підліток упав і потягнувся до своєї зброї, чоловік, побоюючись, що той може знову стріляти, вистрілив ще двічі. Джаманко розповів, що ночами згадує побачене та думає, чи міг урятувати більше дітей. Він також виступив за посилення безпеки у школах і присутність офіцерів безпеки в кожному закладі.

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