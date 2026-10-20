BBC навесні 2027 року припинить лінійне мовлення телеканалів BBC Three і BBC Scotland, а також BBC Radio 4 Extra. Це рішення є частиною програми скорочення витрат: корпорація має заощадити 500 млн фунтів стерлінгів до 2028 року, повідомляє The Guardian.

Контент залишиться на цифрових платформах

BBC Scotland залишиться каналом на платформі iPlayer, однак більше не вестиме телевізійного ефірного мовлення. Його контент також буде доступний на BBC One та BBC Two у Шотландії.

Програми BBC Three, орієнтовані на молодшу аудиторію, надалі пропонуватимуть на BBC iPlayer та інших платформах, зокрема YouTube. BBC Three вже припиняв лінійне мовлення раніше: канал повернувся як повноцінний телеканал у січні 2022 року, через шість років після переходу в онлайн. Серед відомих проєктів каналу — Fleabag, Normal People та Killing Eve.

Програми Radio 4 Extra залишаться доступними на BBC Sounds. The Daily Service можна буде слухати на BBC Sounds і місцевих радіостанціях.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Скорочення посад

BBC також скоротить приблизно 100 посад у BBC News. Припинення ефірного мовлення окремих сервісів призведе до ліквідації ще низки посад, зокрема десяти у Шотландії.

Генеральний директор BBC Метт Бріттін у зверненні до працівників заявив, що корпорація має ефективніше використовувати кошти через поточний фінансовий тиск і потребу пристосовуватися до змін. Нова директорка BBC News Рейчел Джапп має представити додаткові плани заощаджень на початку наступного року.

Раніше BBC вже оголошувала про скорочення в підрозділах у Шотландії, Уельсі, Північній Ірландії, Local та Speech and Sounds. Корпорація також повідомила, що наступного року призупинить телесеріал DIY SOS і скасувала плани будівництва спеціальної студії для The Archers у Бірмінгемі.

Читай нас у