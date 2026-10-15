BBC просить суд у США визначити дату допиту Трампа під присягою — The Hindu

BBC звернулася до федерального суду у Флориді, США, з проханням зобов’язати президента Дональда Трампа визначити конкретну дату для допиту під присягою у його позові проти британського мовника на $10 млрд. Про це повідомляє The Hindu з посиланням на судові документи.

Перенесення допиту

Адвокати Трампа раніше погодилися, що президент дасть показання 16 жовтня. Однак наприкінці попереднього місяця вони заявили, що провести допит у цю дату неможливо, і запропонували перенести його на січень.

Юристи BBC попросили суд розглянути це питання на слуханні 22 жовтня, яке вже заплановане для обговорення інших процедурних питань. У зверненні адвокати мовника зазначили, що за майже вісім місяців процедури збирання доказів було допитано семеро свідків BBC, однак самого позивача досі не допитали й не мають графіка такого допиту.

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Позов через документальний фільм

Трамп подав позов проти BBC у грудні 2025 року. Він вимагає щонайменше по $5 млрд за кожним із двох пунктів позову.

Справу пов’язано з монтажем документального фільму BBC, у якому поєднали два окремі фрагменти виступу Трампа перед його прихильниками 6 січня 2021 року, до штурму Капітолія США. За даними видання, такий монтаж створював враження, ніби Трамп прямо закликав прихильників атакувати Капітолій.

BBC перепросила за цей випадок, після якого у відставку подали кілька високопосадовців мовника. Водночас BBC заперечує, що завдала Трампу реальної шкоди, і просить закрити справу. Судовий розгляд призначено на лютий 2027 року.

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