BBC скасувала нову студію для The Archers у Бірмінгемі — The Guardian

BBC скасувала будівництво нової студії для запису радіомильної опери The Archers у Бірмінгемі, Велика Британія. Компанія розглядає інші майданчики для запису програми, яка пов’язана з містом від свого запуску 1951 року. Про це повідомляє The Guardian.

Відмова від студії в Дігбеті

Раніше BBC планувала перенести записи з нинішньої бази в комплексі The Mailbox до нової штаб-квартири корпорації Tea Factory у районі Дігбет. Переїзд був запланований на 2028 рік, однак від будівництва студії радіодрами відмовилися в межах плану BBC зі скорочення витрат на 500 млн фунтів стерлінгів.

Виробнича команда The Archers має переїхати до Tea Factory на початку 2028 року, як і планувалося. Водночас BBC оцінює можливість записувати програму у власних студіях у різних частинах Великої Британії, а також у приватних студіях регіону Вест-Мідлендс.

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Остаточного рішення немає

У BBC зазначили, що прагнуть знайти економічно ефективне рішення, яке дасть змогу зберегти високі виробничі стандарти програми. Остаточного рішення щодо місця запису ще не ухвалили.

За даними видання, частина працівників BBC побоюється, що запис в іншому місці відокремить акторів від виробничої команди. Співробітники програми регулярно спілкуються з виконавцями перед записом, коригуючи сценарії та сюжетні лінії.

BBC наголосила, що зв’язок The Archers з Вест-Мідлендсом залишається важливою частиною майбутнього програми. Серіал залучає місцевих сценаристів і фрилансерів.

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