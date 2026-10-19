Бельгія обговорює резерв для протидії заворушенням — Anadolu Agency

У Бельгії міністерства оборони та внутрішніх справ обговорюють створення нової мобільної бригади для посилення безпеки під час масових заворушень і насильницьких демонстрацій, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на агентство Belga.

Резерв під керівництвом МВС

Міністр оборони Тео Франкен назвав запропонований підрозділ «Жандармерією 2.0», яка працюватиме під керівництвом Міністерства внутрішніх справ. За обговорюваною схемою оборонне відомство забезпечуватиме військову підготовку офіцерів і надаватиме їх у розпорядження МВС.

Франкен заявив, що для реагування на ескалацію насильства потрібні додаткові оперативні можливості. За його словами, прем’єр-міністр Барт де Вевер знає про ці плани.

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Після заворушень у містах

Ініціативу обговорюють після насильства довкола демонстрацій у кількох європейських містах, зокрема у Франції та Бельгії. У суботу бельгійська поліція затримала 195 людей під час протестів проти освітньої політики та скорочення бюджетних витрат у Брюсселі й Льєжі.

Міністр внутрішніх справ Бернар Кентен підтвердив, що консультації тривають. Він назвав можливу бригаду розширенням уже наявної співпраці поліції та військових, зокрема у забезпеченні безпеки окремих об’єктів і патрулюванні разом із залізничною поліцією.

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