Бельгія розгромила Італію 4:1 і вийшла до чвертьфіналу Ліги націй — Interia Sport

Збірна Бельгії вдома перемогла Італію з рахунком 4:1 у заключному турі групи 1 дивізіону А Ліги націй. Завдяки цьому результату бельгійці посіли друге місце та вийшли до чвертьфіналу, а італійська команда опустилася з першої на третю позицію.

Перед матчем Італія мала 10 очок і очолювала групу, тоді як Бельгії для продовження боротьби була потрібна перемога. Як повідомляє Interia Sport, перший гол забили італійці: на 11-й хвилині відзначився Франческо Еспозіто після передачі Майкла Кайоде.

Три голи до перерви

Бельгійці швидко відповіли. На 15-й хвилині Максим Де Кейпер зрівняв рахунок після передачі Шарля Де Кетеларе. Ще за сім хвилин Натан Нгой вивів господарів уперед, скориставшись боротьбою в штрафному майданчику після удару Брандона Мехеле.

На 26-й хвилині Жеремі Доку забив третій м’яч Бельгії. Він увійшов до штрафного майданчика та завершив атаку після передачі Де Кетеларе. На перерву команди пішли за рахунку 3:1 на користь господарів.

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Гол Морейри та нереалізований пенальті

У другому таймі Бельгія зберігала перевагу й створювала моменти біля воріт Джанлуїджі Доннарумми. Остаточний рахунок на 80-й хвилині встановив Дієго Морейра, який завершив контратаку за участю Кевіна Де Брейне та Доку.

У компенсований час Італія отримала право на пенальті через гру рукою Ніколя Раскіна, але Еспозіто не реалізував одинадцятиметровий — удар парирував Сенне Ламменс. За статистикою матчу, бельгійці завдали 20 ударів проти 11 у суперника, зокрема 10 ударів у площину воріт проти чотирьох.

Перше місце у групі посіла Франція, яка в іншому матчі перемогла Туреччину з рахунком 2:1.

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