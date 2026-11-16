0:00 / 0:00

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 16 листопада вручив віцепрем'єр-міністру та міністру закордонних справ Бельгії Максиму Прево державну нагороду — орден «За заслуги» II ступеня, присвоєний Президентом Володимиром Зеленським за вагому підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

«Я розглядаю це насамперед як визнання солідарності, яку продемонстрували так багато бельгійців з початку повномасштабного вторгнення Росії — від прийому українських сімей до надання життєво необхідної допомоги», — зазначив бельгійський дипломат, додавши, що під час зустрічі сторони також обговорили ситуацію на фронті, наслідки російських атак та посилення обороноздатності України напередодні зими.

Джерело: дописи Максима Прево в соцмережі X.

Раніше речник міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево заявив, що країна категорично відмовиляється передавати Україні заморожені активи рф.

Читай нас у