Бельгію накрила хвиля страйків, можливі перебої з потягами та авіарейсами

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Провідні профспілки Бельгії оголосили про проведення дводенних акцій протесту у п’ятницю та понеділок. Через страйки очікуються перебої в роботі авіаційного та залізничного транспорту, а також у наданні низки громадських послуг.

Як зазначено, у п’ятницю, ймовірно, буде скасовано близько 140 рейсів до та з аеропорту Брюсселя після того, як компанія, що надає наземні послуги, заявила про намір взяти участь у страйку.

Другий за величиною аеропорт Бельгії, розташований у Шарлеруа, планує виконати всі заплановані рейси.

Національний залізничний оператор SNCB повідомив, що з вечора неділі до понеділка курсуватиме обмежена кількість поїздів, оскільки очікується, що до страйку приєднається значна частина залізничників.

За даними постачальників послуг, серед інших сфер, які, як очікується, зазнають перебоїв, – громадський транспорт, освіта та вивіз сміття.

Християнська профспілка CSC та соціалістична FGTB спільно організовують протести проти бюджетної політики уряду.

Очікується, що демонстрація в Брюсселі в п’ятницю збере тисячі учасників. За оцінками поліції та профспілок, відповідно, у травні подібний протест зібрав від 40 до 75 тисяч людей.

Бельгія має високий рівень державного боргу та стабільно великий бюджетний дефіцит.

Правоцентристський уряд на чолі з прем’єр-міністром Бартом де Вевером поставив собі за мету знайти 10 млрд євро економії до кінця свого терміну повноважень у 2029 році.

Очікується, що у вівторок де Вевер виступить перед бельгійським парламентом. Бельгія має подати проєкт бюджету до Європейської комісії до 15 жовтня.

Про це повідомляє dpa.

Бельгія готує передачу Україні ще трьох модернізованих F-16.

Іспанія, Бельгія та Польща вже почали передавати Україні 20-мм боєприпаси. Вони потрібні, зокрема, для винищувачів F-16, які Україна використовує проти російських реактивних дронів.

Україна отримає від Бельгії три винищувачі F-16 до кінця 2026 року. Передачу літаківпланують здійснити за прискореною процедурою.

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