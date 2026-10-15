Беліз запропонував три морські охоронні зони для захисту 30% океану — Mongabay

Беліз подав на розгляд уряду проєкт національного морського просторового плану, який передбачає створення трьох нових морських охоронних зон у глибоководних районах. Це має дозволити країні захистити 30% своїх океанських вод і виконати шостий із восьми етапів угоди Belize Blue Bond.

За даними Mongabay, проєкт плану 8 вересня передали на схвалення Кабінету міністрів. Після цього документ мають розглянути Палата представників і Сенат, а нові зони — офіційно опублікувати. Кінцевий строк подання пакета документів до Belize Blue Investment Company — 4 листопада.

Чому обрали глибокі води

Посадовці пояснюють вибір результатами аналізу чинної мережі охоронних територій. Понад 50% коралів Белізу та майже 40% морських трав уже перебувають у межах морських охоронних територій, тоді як глибоководні об’єкти представлені значно менше.

Керівник напряму морського просторового планування Управління та інституту управління прибережною зоною Самір Росадо зазначив, що під час консультацій учасники переважно не підтримували розширення обмежень у прибережних водах. Саме там працюють місцеві рибалки, які раніше виступали проти закриття традиційних районів промислу.

Три нові охоронні зони

Проєкт пропонує охороняти приблизно 1652 квадратні кілометри морської акваторії. Найменша ділянка — розширення зони Sapodilla Caye Zone IV біля рифу Корона площею 128 квадратних кілометрів — містить здоровий кораловий комплекс і місце нересту кількох промислово важливих видів риб.

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Найбільшою має стати High Protection for Biodiversity Zone 8 площею 1220 квадратних кілометрів у центральній частині виключної економічної зони Белізу. Третя ділянка — розширення High Protection for Biodiversity Zone 3, відома як Deep Sea Zone, — охоплює 316 квадратних кілометрів на північний схід від атолу Лайтхаус-Риф. У цих районах є абісальні пагорби, плато, басейни, каньйони та підводні схили.

У разі затвердження плану 16,3% океанських вод Белізу матимуть високий рівень захисту, а ще 13,7% — середній. Це перевищить вимогу Blue Bond щодо щонайменше 15% вод під найсуворішим режимом охорони.

Питання контролю та рибальства

Частина рибалок під час консультацій закликала насамперед забезпечити належне управління вже наявними охоронними зонами. Водночас фахівець із рибних ресурсів Ендрю Розенберг наголосив, що захист глибоких вод важливий, але не буде достатнім без скорочення надмірного вилову в мілководних районах, зокрема незаконного та неліцензованого рибальства.

За умовами угоди, до 2027 року Беліз має подати щонайменше три морські охоронні території на сертифікацію за Зеленим списком Міжнародного союзу охорони природи. До 2029 року країна повинна затвердити плани управління для всіх зон захисту біорізноманіття, включно з віддаленими глибоководними районами.

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