Bell розпочала випробування редукторів конвертоплана MV-75 — AeroTime

У США компанія Bell завершила виготовлення перших конструкцій гондол для конвертоплана MV-75 Cheyenne, який розробляють для армії США, та почала випробування редукторів літака. Як повідомляє AeroTime, ці роботи стосуються першого дослідного зразка, що створюється в межах програми Future Long-Range Assault Aircraft.

Збирання крила та гондол

Перші конструкції гондол доставили до складального центру Bell в Амарилло, штат Техас. Там працівники почали з'єднувати їх із крилами конвертоплана. У компанії заявили, що застосування цифрового проєктування охоплювало етапи розробки, створення оснащення, виробництва та складання.

Дві перші конструкції крил Bell завершила у червні 2026 року, коли гондоли ще перебували у виробництві. Після з'єднання крил і гондол їх мають приєднати до фюзеляжу, який будують на підприємстві Bell у Вічиті, штат Канзас.

Випробування силових систем

Тестування редукторів проходить у новій лабораторії приводних систем MV-75 у Гранд-Прері, штат Техас. Ці агрегати забезпечують роботу електрогенераторів, гідравлічних насосів і вентиляторів охолодження двигунів та гондол. Шестерні й корпуси для них виготовили у виробничому технологічному центрі Bell у Форт-Ворті.

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До створення силової установки залучені й інші постачальники. Collins Aerospace у квітні 2026 року обрали для постачання основної системи генерації електроенергії та системи взаємного приводу, а Rolls-Royce розпочала наземні випробування двигунів AE 1107F у грудні 2025 року.

Системи кабіни та керування

У лабораторії інтеграції систем озброєння Bell в Арлінгтоні інженери поєднують комп'ютери керування польотом, універсальні комп'ютери, блок приводу виконавчих механізмів, електричні компоненти та великоформатні дисплеї. Лабораторію відкрили у березні 2024 року для перевірки програмного забезпечення і бортових систем до їх встановлення на літак.

У травні 2026 року пілоти 101-ї бойової авіаційної бригади армії США оцінювали дисплеї кабіни MV-75 на тренажерах в арсеналі Редстоун, штат Алабама. Їхні відгуки щодо впливу дисплеїв на навантаження пілотів мають врахувати у детальному проєктуванні. Терміни льотних випробувань першого дослідного конвертоплана поки не оголошували.

Армія США обрала проєкт Bell V-280 Valor у грудні 2022 року для заміни значної частини парку UH-60 Black Hawk та уклала початковий контракт на розробку вартістю 1,3 млрд доларів. Спершу літак назвали Cheyenne II, однак армія і Bell нині використовують назву Cheyenne.

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