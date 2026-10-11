Бен-Ґвір оприлюднив відео розмови з ув’язненим, якого пов’язав із замахом — Jerusalem Post

В Ізраїлі міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір оприлюднив відео зустрічі з ув’язненими у в’язниці на півдні країни. Він стверджує, що ці люди належали до одного з осередків, які планували замах на нього та завдати шкоди членам його родини.

Як повідомляє Jerusalem Post, запис зробили близько місяця тому під час візиту міністра до пенітенціарної установи. На відео Бен-Ґвір звертається до одного з ув’язнених, заявляє, що той намагався його вбити, та каже, що домагатиметься смертної кари для осіб, яких він називає терористами.

Умови утримання

Під час розмови міністр запитав ув’язненого про умови тримання. Той відповів, що перебувати у в’язниці нелегко. Бен-Ґвір заявив, що до його приходу на посаду умови для таких в’язнів, на його думку, були значно комфортнішими.

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Міністр також сказав, що продовжить посилювати умови утримання безпекових ув’язнених. За його словами, спроби завдати йому шкоди не змусять його відмовитися від цієї політики.

Обмеження на зйомки у в’язницях

Публікація відео відбулася після того, як генеральна прокурорка Галі Бахарав-Міара доручила комісару Тюремної служби Ізраїлю Кобі Яакобі не дозволяти Бен-Ґвіру відвідувати в’язниці та записувати зустрічі з ув’язненими для використання у виборчій агітації.

Водночас оприлюднений запис був зроблений приблизно за місяць до цієї публікації, а не під час нового візиту після появи відповідного доручення.

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