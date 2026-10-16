В Ізраїлі міністр національної безпеки та лідер ультраправої партії «Оцма єгудіт» Ітамар Бен-Гвір представив план перегляду етичного кодексу Армії оборони Ізраїлю у разі призначення міністром оборони. Ініціатива передбачає зміну документа, відомого як «Дух ЦАХАЛ», із наголосом на єврейській ідентичності війська та перемозі в бою, повідомляє Jerusalem Post.

Нова мета армії

Згідно з пропозицією, головною метою ЦАХАЛ має стати досягнення перемоги й рішуче розгромлення ворогів Держави Ізраїль та єврейського народу одночасно із забезпеченням безпеки держави, її громадян і мешканців.

План також передбачає розширення переліку джерел, на яких ґрунтуються цінності армії. У ньому пропонують більше посилатися на єврейські моральні цінності, Біблію, єврейську етику, єврейське право та традиції єврейського народу. ЦАХАЛ у документі пропонують визначити як «єврейську державну армію», а Ізраїль — як національний дім єврейського народу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заміна принципу застосування сили

Однією з ключових змін має стати заміна принципу «чистоти зброї» на принцип «праведності зброї». Оновлений кодекс пропонує закріпити формулу «якщо хтось прийшов убити тебе, встань раніше та вбий його першим» як фундаментальний моральний орієнтир для військовослужбовців під час виконання завдань.

Водночас із чинного формулювання пропонують вилучити вимогу застосовувати силу «лише в необхідному обсязі». Також ініціатива передбачає скасування прямих положень про заборону завдавати шкоди некомбатантам і військовополоненим, а ще — усіх згадок про «універсальні моральні цінності».

Водночас проєкт містить положення про зобов’язання ЦАХАЛ та його військових зберігати людську гідність незалежно від походження, релігії, національності, статі, статусу чи посади людини. Військові, за запропонованою редакцією, мають ставити виконання місії, цінності армії та безпеку держави вище за інші міркування.

Читай нас у