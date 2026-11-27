Лісабонська «Бенфіка» зазнала поразки від чеської «Вікторії Пльзень» з рахунком 0:4 у матчі Ліги Європи в Пльзені, Чехія. Після цього результату клуб, який перед грою очолював таблицю етапу ліги, опустився на п’яту позицію.

Три голи до перерви

Як повідомляє Interia Sport, господарі відкрили рахунок на 30-й хвилині завдяки голу Патріка Грошовського. Наприкінці першого тайму «Вікторія» забила ще двічі: на 43-й хвилині відзначився Прінс Аду, а на 44-й — Крістоф Кабонго.

Після перерви Кабонго оформив дубль уже через 33 секунди після стартового свистка другого тайму. Цей м’яч установив остаточний рахунок — 4:0. Після поразки «Бенфіку» в таблиці випередили «Борнмут», «Ювентус», «Ференцварош» і «Баєр» із Леверкузена.

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Оцінка Якуба Камінського

Interia Sport називає цей результат одним із найрозгромніших для «Бенфіки» в європейських турнірах. Видання згадує поразку 0:7 від «Сельти» у третьому кваліфікаційному раунді Кубка УЄФА 1999 року, а також програші 0:5 «Пеньяролю» у 1961 році, дортмундській «Боруссії» у 1963-му та «Базелю» у 2017-му.

Якуб Камінський отримав оцінку 4 із 10 від A Bola. Вище за нього оцінили лише Трубіна, Палінью, Ечеверрі та Шельдерупа. У виданні зазначили, що Камінський був найкращим у першому таймі, однак після перерви його вплив на гру зменшився. Він виконав 26 точних передач із 27, завдав одного заблокованого удару та виграв три з семи єдиноборств.

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