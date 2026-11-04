Беннетт прогнозують перемогу над конгресменом Кіном у Нью-Джерсі — The Hill

Демократці Ребецці Беннетт прогнозують перемогу над чинним республіканським конгресменом Томом Кіном-молодшим на виборах до Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Нью-Джерсі. За прогнозом Decision Desk HQ, на який посилається The Hill, Беннетт випереджала суперника на 22 відсоткові пункти.

Станом на 21:46 у вівторок, коли було опрацьовано 76% голосів, Беннетт мала 60,3% голосів, а Кін — 38,3%. Для демократів округ вважався однією з перспективних можливостей здобути мандат: на президентських виборах 2024 року Дональд Трамп переміг тут із перевагою лише у 2 відсоткові пункти.

Кампанія Беннетт

Беннетт раніше обіймала керівну посаду у сфері охорони здоров’я та служила пілотесою вертольота у Військово-морських силах США. Під час кампанії вона не надто зосереджувалася на відсутності Кіна у Вашингтоні, натомість акцентувала на вартості життя та доступності товарів і послуг. Також вона пов’язувала опонента з президентом Дональдом Трампом.

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Відсутність Кіна у Вашингтоні

Том Кін-молодший був відсутній у Капітолії від березня до кінця червня. Його офіс протягом кількох місяців не розкривав подробиць, повідомляючи лише, що конгресмен має проблеми зі здоров’ям і незабаром повернеться. Колеги Кіна з Республіканської партії також казали, що не знають, де він перебуває і що з ним сталося.

Після повернення Кін повідомив, що проходив лікування від депресії. За його словами, лікарі рекомендували йому залишитися в лікарні, а перебування, яке він вважав нетривалим, затягнулося. Кін-молодший є сином колишнього губернатора Нью-Джерсі Томаса Кіна, який очолював штат у 1980-х роках. Він здобув мандат у 2022 році та з невеликою перевагою переобрався у 2024-му. За прогнозом Decision Desk HQ, його спроба переобратися на третій термін буде невдалою.

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