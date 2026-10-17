Берегова охорона США врятувала 16 людей біля узбережжя Мексики — Al Jazeera

Берегова охорона США врятувала 16 людей після затоплення човна в Тихому океані приблизно за 225 км на захід від мексиканського міста Енсенада. Ще щонайменше 11 осіб вважають зниклими безвісти, пошукова операція триває.

Сигнал лиха надійшов уночі

Як повідомляє Al Jazeera, сигнал Mayday із човна надійшов близько 01:00 в п’ятницю. Рятувальний гелікоптер прибув у район приблизно через дві години, повідомив лейтенант Берегової охорони США Сантьяго Тамбуріні.

Екіпаж, до складу якого входив рятувальник-плавець, витягував 16 людей із води близько півтори години. За даними мексиканського консульства, усі врятовані є громадянами Мексики.

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Постраждалих доправили до Сан-Дієго

Одному з уцілілих надають допомогу через імовірний укус акули, ще двоє перебувають у критичному стані, повідомила влада. Врятованих гелікоптерами доправили до Сан-Дієго у США, звідки їх перевезли до лікарень. Мексиканське консульство в Сан-Дієго запропонувало їм консульську допомогу.

До пошуків залучені два гелікоптери, літак, катер Берегової охорони США та бойовий корабель ВМС США. У районі затоплення виявили лише уламки. Походження, призначення та тип човна наразі не встановлені.

За словами Тамбуріні, цей район відомий як можливий маршрут контрабандистів, які перевозять мігрантів до США. Водночас тут також ходять рибальські та прогулянкові судна, тому обставини перебування людей у морі залишаються нез’ясованими.

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