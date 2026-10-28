Берліну повернули ритуальні тканини, вивезені до США після війни — Jerusalem Post

Єврейській громаді Берліна в Німеччині 22 жовтня 2026 року передали дві старовинні ритуальні тканини — парохет, завісу для ковчега Тори, та стрічку для перев’язування сувою Тори. Предмети, які після війни опинилися у США, повернули під час церемонії в музеї та архіві Нової синагоги Берліна — Centrum Judaicum на Оранієнбурґер-штрасе, повідомляє Jerusalem Post.

Від громади Temple Chai в американському Фініксі речі передала Бонні Коппелл. Від імені берлінської громади їх прийняв її президент Гідеон Йоффе. На церемонії також були рабинка Геза Едерберґ, історик і рабин Андреас Нахама, члени громади та 29 відвідувачів з Аризони.

Шлях предметів до США

За даними видання, після війни ці предмети придбав Мойше Саксенгауз — уродженець Білорусі, який пережив Голокост. Продавець стверджував, що виніс тканини з палаючої берлінської синагоги 9 листопада 1938 року, під час Листопадового погрому, відомого як Кришталева ніч. За словами сина Мойше Саксенгауза Сола, чоловік вимагав в обмін харчі, каву, цигарки та сигари й погрожував знищити речі.

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Мойше та Роза Саксенгаузи згодом емігрували до Сполучених Штатів і привезли тканини із собою. Після смерті Мойше Саксенгауза 1993 року родина передала їх Temple Chai. Там предмети виставляли до 2026 року, коли будівлю синагоги десакралізували, а громада переїхала до Скоттсдейла.

Експонування в Берліні

Парохет містить вишитий текст кідушу — благословення над вином для шабату та свят. На ньому також є напис івритом, який може бути підписом майстра Іцхака Іцика бен Єгуди Лейба із Рибниці — міста в Молдові. На оздобленій стрічці збереглося благословення для дитини на ім’я Іцхак Іцик; її, ймовірно, вишили з нагоди ритуального обрізання.

Експерти берлінської єврейської громади не змогли підтвердити, з якої саме довоєнної синагоги походила завіса. Її включать до колекції Centrum Judaicum, а стрічку планують виставити в громадському центрі на місці колишньої синагоги на Фазаненштрасе. Під час церемонії Коппелл сказала, що цього разу речі «повертаються додому».

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