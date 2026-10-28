Бернгем пообіцяв призначити радника з протидії антимусульманській ворожості — The National

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернгем заявив, що уряд найближчим часом призначить радника з протидії ворожості й ненависті до мусульман. Про це він сказав після зустрічі з представниками британських мусульманських громад на Даунінг-стріт, у якій також узяла участь міністерка у справах громад Анджела Рейнер.

Радник з питань мусульманських громад

Бернгем визнав, що мусульманські громади країни пережили одні з найгірших проявів розколу, зокрема ненависть в інтернеті. За його словами, уряд незабаром призначить радника у справах мусульманських громад, щоб не допустити нового десятиліття розколу.

Як повідомляє The National, спеціального представника з питань мусульманських громад уперше пообіцяв призначити колишній прем’єр-міністр Кір Стармер у березні. До його завдань має входити підтримка заходів проти ворожості та ненависті до мусульман і людей, яких сприймають як мусульман, а також взаємодія з громадами, школами та іншими установами.

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Дані про злочини ненависті

Керівниця British Muslim Trust Акіла Ахмед назвала створення посади позитивною ініціативою. Вона заявила, що злочини ненависті проти мусульман зростають, а мечеті зазнають нападів або расистських інцидентів у середньому раз на п’ять днів.

За даними благодійної організації Tell Mama, у Лондоні за останні п’ять років кількість антимусульманських інцидентів зросла вшестеро. Торік у столиці повідомили про рекордні 1909 таких випадків, а станом на кінець червня 2026 року їх було 1031. British Muslim Trust також повідомив, що напади на британські мечеті стають тяжчими, хоча менш серйозні форми переслідувань протягом останнього року скоротилися.

Окремо Бернгем заявив, що уряд продовжить реалізацію плану зі створення меморіалу на честь сотень тисяч мусульманських військових, які загинули, служачи в Британській індійській армії під час Першої та Другої світових воєн. Вартість проєкту оцінюють майже в 1 млн фунтів стерлінгів.

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