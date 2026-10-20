Безробіття у Фінляндії зросло до 10,5% у вересні — YLE News

У Фінляндії рівень безробіття у вересні становив 10,5% проти 10,1% у серпні. Кількість безробітних сягнула 298 тисяч, що більш ніж на 10% перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомляє YLE News.

Кількість безробітних зросла на 39 тисяч

Згідно зі щомісячним дослідженням Statistics Finland, у вересні без роботи перебували приблизно на 39 тисяч людей більше, ніж у тому самому місяці 2025 року. Роботу шукали майже 300 тисяч людей віком від 15 до 74 років.

Водночас ознаки поступового відновлення фінської економіки поки не позначилися на ринку праці. Економісти очікують, що позитивний вплив економічного відновлення на зайнятість може проявитися лише протягом року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Погіршення серед чоловіків і тривале безробіття

Statistics Finland зафіксувала особливо складну ситуацію серед чоловіків: у вересні кількість зайнятих чоловіків була приблизно на 59 тисяч меншою, ніж роком раніше. Рівень безробіття серед чоловіків сягнув 10,9%, що на 1,4 відсоткового пункту більше у річному вимірі.

За даними державного центру KEHA, наприкінці вересня близько 143 тисяч осіб були безперервно зареєстровані як безробітні шукачі роботи щонайменше рік. Це на 9% більше, ніж торік.

Компанії відкладають наймання

Головний економіст Федерації підприємців Фінляндії Петрі Малінен заявив, що геополітична невизначеність погіршує очікування компаній і спонукає їх відкладати наймання працівників. За його оцінкою, обережність споживачів стримує відновлення споживання, тому попит на продукцію та послуги компаній зростає повільно.

Читай нас у