BHP запропонувала профспілці Escondida пакет на 28 млн песо — The Rio Times

Компанія BHP подала профспілці керівників і персоналу №2 на мідній шахті Escondida в Чилі фінальну пропозицію на 28 млн чилійських песо, або близько 28,7 тис. доларів, на одного працівника. До цієї суми входять бонуси та пільгова позика. Строк дії пропозиції припадає на вівторок, 13 жовтня, повідомляє The Rio Times.

Умови пропозиції BHP

За даними чилійських видань Diario Financiero та Emol, 25 млн песо із запропонованої суми становлять бонуси, а ще 3 млн песо — пільгова позика. Профспілка вважає фактичною виплатою лише бонусну частину, оскільки позику працівникам доведеться повертати.

Пропозиція також передбачає новий святковий бонус у розмірі 1,5 млн песо, щомісячну компенсацію проїзду на 350 тис. песо для працівників, які живуть за межами Антофагасти, та відшкодування витрат на освіту обсягом 25 UF — чилійських індексованих розрахункових одиниць.

BHP, яка управляє Escondida разом із Rio Tinto, також відмовилася від пропозиції запровадити графік роботи 14 на 14 днів і стимулів за опанування кількох спеціальностей. Компанія заявила, що її остаточна пропозиція поліпшує оплату праці, бонуси та соціальні виплати.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Голосування за страйк і медіація

Профспілку очолює Алексіс Баррера, а до її складу входить близько 1 020 осіб. Наприкінці вересня приблизно 95% її членів підтримали страйк. Після цього BHP звернулася до трудової дирекції Чилі з проханням про медіацію, що відклало можливий страйк на час переговорів.

Баррера заявив Emol, що профспілка домагається умов, які вже мають інші об’єднання працівників Escondida, зокрема щомісячного виробничого бонусу. Також профспілка вимагає підвищення зарплат і змін у системі оцінювання роботи персоналу.

Emol повідомляло, що без домовленості страйк може розпочатися з першої зміни в середу, однак жодна зі сторін публічно цього не підтвердила. Сторони можуть за взаємною згодою продовжити медіацію, що відтермінує зупинку роботи. Escondida називають найбільшою у світі мідною шахтою та найбільшою окремою шахтою Чилі.

Читай нас у