Біля Джибуті перекинувся човен із мігрантами, щонайменше 139 загиблих — Euronews

Біля узбережжя Джибуті перекинулося судно, яке перевозило 305 мігрантів до Ємену. Щонайменше 139 людей загинули, ще 84 вважаються зниклими безвісти, повідомляє Euronews із посиланням на Міжнародну організацію з міграції ООН.

Судно затонуло поблизу Гухере

Аварія сталася в ніч із 8 на 9 жовтня поблизу Гухере, на північ від міста Обок. За даними МОМ, спершу було відомо про 109 знайдених тіл, згодом рятувальники виявили ще 30 загиблих.

Серед перших 109 загиблих були 52 чоловіки, 42 жінки та 15 дітей — дев’ять дівчаток і шість хлопчиків. Понад 80 людей вижили після аварії; усі вони є громадянами Ефіопії.

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Пошукові роботи тривають

Місцева влада та команди МОМ продовжують пошуково-рятувальну операцію й надають екстрену допомогу тим, хто вижив. Керівник місії МОМ у Джибуті Александр Куассак заявив, що трагедія демонструє небезпеку міграційного маршруту, яким люди прямують у пошуках економічних можливостей.

Щороку десятки тисяч мігрантів із регіону Африканського Рогу прямують через Джибуті, намагаючись перетнути протоку Баб-ель-Мандеб до Ємену, а потім дістатися країн Перської затоки. У МОМ зазначили, що людей до цієї подорожі спонукають бідність, нестабільність і дедалі відчутніші наслідки зміни клімату. У березні біля узбережжя Джибуті внаслідок іншої кораблетрощі загинули дев’ятеро мігрантів, ще 45 зникли безвісти.

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