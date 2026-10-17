Біля Ємену човен обстріляв LNG-танкер — Anadolu Agency

Малий човен із сімома людьми на борту відкрив вогонь по танкеру для перевезення скрапленого природного газу за 140 морських миль на південний схід від єменського міста Аль-Мукалла. Про це з посиланням на Центр морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) повідомляє Anadolu Agency.

Два постріли по танкеру

За даними UKMTO, капітан LNG-танкера повідомив про наближення невеликого човна. Люди на борту човна здійснили два постріли по танкеру.

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У заяві, оприлюдненій у соцмережі X, UKMTO зазначив, що озброєна служба безпеки танкера у відповідь зробила два попереджувальні постріли по малому човну. Після цього човен змінив курс. Інших подробиць інциденту одразу не повідомили.

Попередження для суден

UKMTO закликав судна, що прямують цим районом, бути обережними та повідомляти про будь-яку підозрілу активність. У центрі зазначили, що органи влади розслідують інцидент.

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