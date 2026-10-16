Біля Гамбії затонув човен з мігрантами, щонайменше 12 загиблих — Euronews

Щонайменше 12 людей загинули після того, як човен із мігрантами затонув біля узбережжя Гамбії. Про це повідомляє Euronews з посиланням на Товариство Червоного Хреста Гамбії.

Пошуки тривають

Інцидент стався поблизу Джінак-Каджати в регіоні Норт-Бенк. За даними Товариства Червоного Хреста Гамбії, кількість зниклих безвісти поки не встановлена. Організація заявила, що співпрацює з відповідними органами влади та партнерами, які беруть участь у реагуванні на ситуацію.

За наявними даними, мігранти прямували до Європи Західноафриканським атлантичним маршрутом. Гамбійські медіа повідомляють, що село Джінак-Каджата на острові Джінак дедалі частіше використовують як місце відправлення для тих, хто намагається дістатися Канарських островів Іспанії.

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Небезпечніший маршрут до Канарських островів

Міжнародна організація з міграції ООН називає Західноафриканський атлантичний маршрут одним із ключових шляхів для мігрантів із Західної Африки до Європи, який водночас стає дедалі небезпечнішим. За її даними, кількість прибуттів на Канарські острови у 2025 році скоротилася на 62% порівняно з піком 2024 року, тоді як кількість зафіксованих смертей і зникнень зменшилася лише на 4% — з 1215 до 1172.

МОМ зазначає, що посилення контролю в Марокко, Мавританії та Сенегалі змушує частину мігрантів вирушати з південніших країн, зокрема з Гамбії. Такі пункти відправлення можуть додати до переходу до 750 кілометрів, а загальна протяжність деяких подорожей сягає приблизно 2200 кілометрів. Це подовжує перебування людей у морі та збільшує ризики кораблетрощ, зневоднення й зникнення безвісти.

У липні біля узбережжя Мавританії зазнало аварії судно, що прямувало з Гамбії; тоді десятки мігрантів, за повідомленнями, загинули або зникли безвісти.

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