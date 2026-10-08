Біля Катару та ОАЕ сталися два інциденти з танкерами — Euronews

Біля узбережжя Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів протягом 24 годин сталися два інциденти з комерційними танкерами. Поблизу Катару в танкер Acers, що ходить під прапором Антигуа і Барбуди, влучили кілька снарядів, а неподалік емірату Фуджейра в Оманській затоці на іншому судні сталася пожежа. Про це повідомляє Euronews.

Удар біля Катару

Британське Управління морських торговельних операцій UKMTO заявило, що танкер Acers зазнав влучання кількох снарядів за 51 морську милю на північ від катарського міста Мадінат-аш-Шамаль. За його даними, внаслідок інциденту повідомлялося про постраждалих.

Компанія морської розвідки Vanguard ідентифікувала судно та повідомила, що воно прямувало до Ормузької протоки. Це перша атака в цьому районі більш ніж за шість місяців, зазначає видання.

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Пожежа в Оманській затоці

В окремому інциденті Vanguard повідомила про пожежу на танкері приблизно за 40 кілометрів від Фуджейри в Оманській затоці. Компанія припустила, що йдеться про судно Dhalgout під прапором Маршаллових Островів. UKMTO цей інцидент не реєструвало, а причина займання одразу не була встановлена.

Система виявлення пожеж NASA FIRMS підтвердила загоряння. За даними Euronews, під час пожежі над районом перебували американські військові літаки, зокрема літаки-заправники KC-46 і KC-135, патрульний літак P-8A та кілька вертольотів.

Іран офіційно не взяв на себе відповідальність за жоден із двох інцидентів. Водночас медіа, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції, натякнули на розширення операцій проти комерційних суден за межі Ормузької протоки. Обидві події сталися поза протокою, через яку зазвичай проходить приблизно п’ята частина світових поставок нафти й газу.

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