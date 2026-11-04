Біля Колобжега рибалки виловили бурштин вагою близько 150 грамів — RMF24

У Польщі екіпаж рибальського катера KOŁ 104 виловив поблизу Колобжега шматок бурштину вагою близько 150 грамів. Знахідку підняли з глибини приблизно 20 метрів за 10 морських миль від берега, повідомляє RMF24.

Бурштин знайшли в сітці

Судновласник Патрик Ровінський розповів, що бурштин помітили, коли витягали рибальські сіті з води. За його словами, знахідка була приклеєна до клубка сітки з мушлею.

Ровінський назвав вилов такого зразка великою удачею. Він зазначив, що великий шматок бурштину з моря можна виловити приблизно раз на кільканадцять років.

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Знахідку залишать на пам’ять

За словами судновласника, подібний, але більший шматок бурштину понад 30 років тому знайшов його батько. Ровінський планує залишити нинішню знахідку собі на пам’ять.

RMF24 зазначає, що після штормів бурштин на польському узбережжі Балтійського моря можна знайти серед водоростей і мушель, які море виносить на берег. Водночас знахідка в рибальській сітці далеко від узбережжя є рідкісною.

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