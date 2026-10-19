Біля Лесбосу загинули шестеро мігрантів після зіткнення човна — Cyprus Mail

Біля грецького острова Лесбос унаслідок зіткнення швидкісного човна з судном берегової охорони загинули шестеро мігрантів, зокрема немовля. Човен, який перевозив людей з Туреччини, після зіткнення перекинувся, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на грецьку владу.

Загиблі та врятовані

Аварія сталася рано-вранці в понеділок приблизно за 3,5 морської милі на південь від Агрілії на Лесбосі. Рятувальники виявили тіла чотирьох чоловіків, однієї жінки та немовляти. Ще вісьмох людей доправили до лікарні.

Розслідування обставин

Серед тих, хто вижив, затримали 37-річного громадянина Туреччини. Влада вважає його ймовірним перевізником мігрантів та оператором човна.

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Міністр судноплавства Греції Васіліс Кікіліас поклав відповідальність за загибель людей на перевізників мігрантів. За його словами, наявні дані свідчать, що швидкісний човен носовою частиною вдарився в лівий борт судна берегової охорони. Точні обставини зіткнення встановлюють.

Греція тривалий час є одним із маршрутів до Європи для мігрантів і біженців із Близького Сходу, Африки та Азії. У 2015–2016 роках на грецькі острови, переважно з Туреччини, прибули майже мільйон людей.

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