Біля маєтку Трампа у Флориді розмістили лазерну систему протидії дронам LOCUST

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Біля резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді розгорнули щонайменше одну лазерну систему протидії безпілотникам LOCUST виробництва компанії AeroVironment. Вона стала частиною комплексу засобів протиповітряної оборони та боротьби з БпЛА, які останніми тижнями з'явилися поблизу маєтку.

Лазерну установку LOCUST, змонтовану на повнопривідному тактичному автомобілі Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), зафіксували на двох фотографіях. Їх 31 жовтня зробив фотограф Getty Images Ендрю Харнік (Andrew Harnik). Точна дата розгортання системи наразі невідома.

Основну увагу фотографа привернули два зенітні ракетні комплекси AN/TWQ-1 Avenger на базі автомобілів Humvee. Їх розмістили на плавучій платформі в затоці Lake Worth Lagoon, поблизу межі маєтку Мар-а-Лаго. Вперше ці комплекси доставили туди трохи більше ніж два тижні тому.

Додаткові установки Avenger також розгорнули навколо міжнародного аеропорту імені Дональда Трампа, який розташований приблизно за п'ять кілометрів на захід від резиденції.

Крім того, поблизу маєтку помітили елементи мобільних комплектів протидії безпілотникам Counter-Unmanned Aircraft System Fly-Away Kits. До їхнього складу входять:

радари Ku-діапазону;

засоби радіотехнічної розвідки (ESM);

засоби радіоелектронної боротьби;

інфрачервоні системи виявлення та супроводу цілей із круговим оглядом на 360 градусів.

У командуваннях NORAD і USNORTHCOM повідомили The War Zone, що на запит Секретної служби США в районі Мар-а-Лаго розгорнули наземні засоби ППО та системи протидії безпілотникам.

За словами представників командувань, нові установки забезпечують додатковий технологічний рівень захисту. Водночас подробиці операції не розкривають з міркувань безпеки.

У Секретній службі США заявили, що працюють в умовах підвищеного рівня загрози та постійно впроваджують новітні технології для захисту осіб, які перебувають під охороною.

Видання TWZ пов'язує посилення безпеки навколо резиденції Трампа з ознаками можливого нового масштабного загострення бойових дій з Іраном, а також із підготовкою до проміжних виборів у США.

Журналісти нагадують, що іранська влада неодноразово погрожувала Дональду Трампу. Крім того, американський президент уже стикався з кількома замахами та погрозами на території США.

Армія США почала отримувати лазерні комплекси LOCUST на базі JLTV та легшого автомобіля Infantry Squad Vehicle торік у межах програми Army Multi-Purpose High Energy Laser (AMP-HEL).

Наразі американські військові закуповують системи LOCUST X3 у межах програми Enduring-High Energy Laser. Потужність установки становить 30 кВт. Це нижня межа діапазону високоенергетичних лазерів, а сама система призначена передусім для боротьби з невеликими безпілотниками.

Використання LOCUST за межами випробувальних майданчиків не є новим. У 2022 році армія США підтвердила розгортання двох систем попередньої палетної версії P-HEL у невстановлених країнах за кордоном.

Цього року установки AMP-HEL також з'являлися вздовж кордону США з Мексикою. Одна з них була пов'язана з подіями, після яких у лютому закрили повітряний простір навколо міста Ель-Пасо в Техасі.

Після цього Пентагон уклав із Федеральною авіаційною адміністрацією США (FAA) нову угоду щодо використання лазерної зброї на території країни.

Попри технологічні можливості, лазерні системи мають низку обмежень. Як зазначає TWZ, одночасно лазер може уражати лише одну ціль, а установкам із відносно невеликою потужністю потрібен час, щоб утримувати промінь на об'єкті.

На ефективність роботи також впливають погодні умови. Дим, пил та інші перешкоди в повітрі послаблюють лазерний промінь.

Крім того, дальність дії таких систем зазвичай становить лише кілька миль. Тому LOCUST розглядають насамперед як один з елементів багаторівневої системи протиповітряної оборони, зокрема для захисту від малих безпілотників.

Про це повідомляє видання The War Zone (TWZ).

На курорті президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді розмістили два ракетні комплекси протиповітряної оборони Avenger. Такі заходи безпеки запровадили на тлі попереджень Секретної служби США про «підвищену загрозу».

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