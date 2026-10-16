Біля Нантакета знайшли уламки медичного літака з 6 людьми — The Hindu International

Біля узбережжя Нантакета у штаті Массачусетс, США, пошуковці виявили поле уламків санітарного літака, який зник над Атлантичним океаном. На борту було шестеро людей. Літак прямував із Бермудських островів до Бостона та зник у суботу, 3 жовтня 2026 року, повідомляє The Hindu з посиланням на Берегову охорону США.

Люди на борту

За даними Берегової охорони, на борту були четверо громадян Канади та двоє громадян Бермудських островів. Відомство заявило, що повідомило про ситуацію найближчих родичів людей, які перебували в літаку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пошукова операція

Берегова охорона США повідомила, що один із її катерів мав продовжити пошуки у водах поблизу Нантакета вночі та в неділю, 4 жовтня. Аудіозапис переговорів авіадиспетчерів свідчить, що незадовго до зникнення медичний транспорт міг заходити наосліп і мав проблеми з електрикою, коли попереду насувався шторм.

Читай нас у