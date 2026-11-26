У Москві на будинку неподалік посольства Нідерландів з’явився мурал із картою Європи, ракетами та написом «Квіти голландської дипломатії». Малюнок виник на тлі повідомлень про застосування Україною ракет нідерландської компанії Destinus під час атак на Керченський міст. Про це стало відомо 26 листопада.

На фасаді житлового будинку поблизу посольства Нідерландів у Москві невідомі намалювали карту Європи та ракети. Поруч розмістили напис «Квіти голландської дипломатії». Малюнок з’явився після повідомлень про те, що Україна використовувала озброєння нідерландської оборонної компанії Destinus під час атак на Керченський міст. Таким чином автори муралу, ймовірно, пов’язали зображені ракети з діяльністю підприємства та військовою допомогою Україні.

Раніше президент Destinus, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк, у коментарі Reuters підтвердив, що продукцію компанії застосовували під час української операції. Водночас у повідомленні не уточнювали, про які саме зразки озброєння йшлося.

Що відомо про компанію Destinus

Компанію Destinus заснував у 2021 році колишній російський підприємець Михайло Кокорич. Після окупації Криму у 2014 році він залишив Росію. Спочатку бізнесмен працював у США, де створив космічний стартап Momentus, а згодом переїхав до Європи. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Destinus зосередилася на оборонних розробках. Компанія працює над створенням військової техніки, зокрема безпілотних систем і ракетних технологій.

У 2024 році Кокорич відмовився від російського громадянства. Також він приєднався до Антивоєнного комітету Росії — об’єднання росіян, які виступають проти війни РФ проти України. Поява муралу біля нідерландського посольства сталася на тлі дискусій у Росії щодо військової підтримки України з боку європейських країн. Про появу муралу повідомила російська служба BBC.

19 листопада унаслідок чергової російської атаки на Київ пошкоджень зазнала будівля посольства Нідерландів в Україні. Цього разу під ударом опинилася ще одна дипломатична установа в столиці.

Швеція викличе російського посла через наслідки російської атаки на Київ 19 листопада, під час якої пошкоджень зазнали дипломатичні представництва кількох європейських країн.

Читай нас у