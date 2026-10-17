Біля резиденції Путіна на Валдаї встановили ще чотири вежі ППО

Поблизу резиденції Володимира Путіна на Валдаї збудували ще чотири вежі для систем протиповітряної оборони. Як пишуть журналісти, нові споруди розташовані неподалік резиденції Путіна та Аліни Кабаєвої. Найближчу до президентського будинку вежу звели приблизно за 400 метрів від нього.

Про це свідчать супутникові знімки, які вивчили журналісти. За їхніми даними, з урахуванням нових споруд у районі резиденції тепер налічується близько 30 веж ППО.

Місцеві жителі помічають військове будівництво

Про появу веж знають і мешканці населених пунктів поблизу резиденції. Одна з місцевих жительок села Рощино розповіла журналістам, що в цьому районі побільшало військових і триває будівництво. «Бачите, вежа. Нагнали багато солдатів, там будують усе, будують. А ППО… Якщо вона зараз крутиться, значить, небезпеки над нами немає, якщо вона зупиниться — значить, щось над нами пролітає», — розповіла жінка.

Її слова наводять у відеорепортажі журналістів. Водночас це свідчення місцевої мешканки, а не офіційне пояснення роботи систем протиповітряної оборони. Нові вежі доповнили вже наявну систему захисту в районі резиденції. Однак у повідомленні журналістів не уточнюється, які саме комплекси ППО розміщені на нових спорудах і коли їх планують повністю обладнати. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

Президент Російської Федерації — держави-агресора — Володимир Путін заявив, що РФ створює в Україні так звану зону безпеки вздовж кордону та не планує обговорювати її під час можливих мирних переговорів із Києвом.