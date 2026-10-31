Біля резиденції Трампа Мар-а-Лаго розгорнули ракетні комплекси Avenger, — The Telegraph

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На курорті президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді розмістили два ракетні комплекси протиповітряної оборони Avenger. Такі заходи безпеки запровадили на тлі попереджень Секретної служби США про «підвищену загрозу».

Згідно зі світлинами, опублікованими виданням Palm Beach Daily News, дві системи ППО Avenger встановили на плавучій баржі поблизу резиденції Трампа.

Речник Секретної служби США заявив, що відомство постійно адаптує заходи безпеки з огляду на рівень загроз.

«Секретна служба США діє в умовах підвищеної загрози, і ми постійно адаптуємо наші заходи з охорони, впроваджуючи найсучасніші засоби, технології та методи для гарантування безпеки осіб, яких ми охороняємо», — повідомив представник служби виданню The Telegraph.

Комплекси Avenger оснащені ракетами малої дальності та встановлені на бронемашинах Humvee. Вони призначені для перехоплення повітряних цілей, зокрема літаків, які летять на низькій висоті.

Такі системи вже помічали у серпні, коли Дональд Трамп грав у гольф на власному полі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

На час візитів Трампа Секретна служба ініціює обмеження використання повітряного простору навколо Мар-а-Лаго.

Водночас, згідно з матеріалами федерального суду, відомство прагне домогтися постійного обмеження авіаперельотів у цьому районі через несприятливі розвідувальні дані щодо можливих загроз, зокрема терористичних.

Про це повідомляє The Telegraph.

Нагадаємо, під час святкування Геловіну в Білому домі президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп зустріли хлопчика в радянській військовій формі. Дитина прийшла на захід у костюмі танкіста із кашкетом радянського зразка та шевроном танкових військ. Подружжя пригостило дітей шоколадними солодощами.

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