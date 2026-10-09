Біля російського узбережжя Сочі виявили нафтовий шлейф після пожежі на танкері

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У Чорному морі поблизу Сочі утворився нафтовий шлейф після пожежі на танкері «Афрамакс Ріо», яка сталася внаслідок української атаки 6 жовтня. За отриманими супутниковими даними, за три дні площа нафтової плями збільшилася з 8 до 25 км².

Нафтовий шлейф рухається в напрямку переміщення судна після удару. Близько полудня в середу танкер «Афрамакс Ріо» перебував біля селища Лазаревське, приблизно за 50 км від місця, де спочатку спалахнула пожежа. Наступного дня судно вже було поблизу Туапсе. Екологи припускають, що танкер можуть буксирувати до Новоросійська.

Морські дрони атакували «Афрамакс Ріо», здатний перевозити до 100 тисяч тонн нафти, увечері 6 жовтня. Після удару на судні спалахнула пожежа, а Сочі накрив чорний дим. Повністю ліквідувати відкрите горіння вдалося лише наступного дня. Усіх 23 членів екіпажу, які є громадянами Індії, врятували.

За даними джерел Mash, танкер був повністю завантажений нафтою. Через пожежу влада закрила пляжі в Сочі та Сіріусі, однак 8 жовтня обмеження скасували. Тоді посадовці заявили, що не виявили забруднення морської води нафтопродуктами. Росспоживнагляд також повідомив, що проби морської води в усіх районах Сочі відповідають санітарним нормам.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Напередодні російський нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області повністю зупинив переробку нафти після атаки безпілотників 30 серпня. За даними Reuters, на підприємстві пошкоджені дві установки первинної переробки, а ще дві на момент удару не працювали.

Росія нібито відновила 90% нафтопереробних потужностей, пошкоджених унаслідок українських атак. За словами Володимира Путіна, пошкодженими наразі залишаються близько 10% потужностей російських НПЗ.

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