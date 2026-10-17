Біля Саудівської Аравії повідомили про другу атаку на танкер — Anadolu Agency

У водах біля Саудівської Аравії повідомили про другу атаку на танкер у районі міста Ель-Джубайль. Інцидент стався у п’ятницю о 19:22 за Гринвічем приблизно за 78 морських миль, або 144 кілометри, на північний схід від міста. Про це з посиланням на Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) повідомляє Anadolu Agency.

Пошкодження танкера

За даними UKMTO, капітан судна повідомив, що мале судно випустило по танкеру реактивну гранату. Унаслідок атаки пошкоджено кормову частину лівого борту танкера.

Усіх членів екіпажу врахували, вони перебувають у безпеці. Повна оцінка пошкоджень судна та можливого впливу інциденту на довкілля на момент повідомлення була недоступною.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ще один удар у районі

Раніше в суботу UKMTO повідомило, що у п’ятницю інший танкер зазнав удару невідомим снарядом приблизно за 68 морських миль, або 126 кілометрів, на північний схід від Ель-Джубайля. Екіпаж того судна безпечно евакуювали, а про вплив на довкілля не повідомляли.

Компетентні органи розслідують останній інцидент. Суднам у районі порадили проходити його з обережністю та повідомляти про будь-яку підозрілу активність.

Читай нас у