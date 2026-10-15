Біля Сейму Польщі оголошували тривогу через розлиту невідому речовину

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Поліція Варшави та сім пожежних бригад, зокрема фахівці з боротьби з хімічними загрозами, провели екстрену операцію біля будівлі Сейму Польщі після повідомлення про розлив невідомої речовини.

Інцидент стався 15 жовтня 2026 року біля пам’ятника Армії Крайової. Правоохоронці затримали шістьох осіб, ймовірно активістів, один із яких поклав на землю картон і розлив на нього підозрілу рідину. Через загрозу використання небезпечних речовин вулицю Матейки було повністю перекрито для руху.

Після проведених аналізів спеціалізована хімічна група Державної пожежної охорони встановила, що розлита рідина є звичайною рослинною олією і не становить загрози для оточуючих. Поліція продовжує перевірку, а винуватцю загрожує відповідальність за забруднення навколишнього середовища.

Джерело: Polsat News.

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