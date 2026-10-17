Біля Сочі евакуювали 23 індійців із танкера після атаки — The Hindu

Біля Сочі, Росія, після атаки на нафтовий танкер Aframax Rio евакуювали всіх 23 членів екіпажу — громадян Індії. За попередніми даними Міністерства транспорту РФ, держави-агресора, ніхто з моряків не постраждав. Про це повідомляє The Hindu.

Пожежа на танкері

За даними російського відомства, танкер під прапором Ліберії, який перевозив нафту, 6 жовтня зазнав атаки безпілотних надводних апаратів у Чорному морі неподалік Сочі.

Речник Міністерства транспорту РФ повідомив державному агентству ТАСС, що екіпаж урятували та доправили на берег. У відомстві заявили, що на судні тривало відкрите горіння нафти. Через інтенсивність пожежі рятувальні судна спочатку не могли безпечно наблизитися до танкера, щоб розпочати гасіння.

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Обмеження в Сочі

Міністр транспорту РФ Андрій Нікітін провів нараду щодо ліквідації наслідків атаки на Aframax Rio. Мер Сочі Андрій Прошунін повідомив про тимчасову заборону доступу до міських пляжів і набережних як запобіжний захід.

Атака сталася через два дні після пожежі на цивільному вантажному судні турецького власника в Чорному морі. Тоді, за інформацією видання, внаслідок удару російського безпілотника загинули щонайменше двоє людей, а кілька членів екіпажу, серед яких був громадянин Індії, дістали поранення.

Міністерство закордонних справ Індії заявило, що сприймає атаки на комерційне судноплавство та моряків із серйозним занепокоєнням. У відомстві наголосили, що атаки на судноплавство на міжнародних водних шляхах підривають світову торгівлю та добробут людей, і закликали до діалогу та дипломатії для припинення конфліктів.

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