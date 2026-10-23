Біля Стокгольма знайшли ознаки корабельного камбуза XV століття — CBS News

Морські археологи під час нових досліджень затонулого судна Vrak 5 у Швеції, біля замку Гарінге на південь від Стокгольма, виявили цеглу, яка може вказувати на місце корабельного камбуза. Судно вважають найстарішим із відомих військових кораблів, знайдених біля берегів Швеції або Данії, повідомляє CBS News.

Дослідники також знайшли частини такелажу. Під час робіт вони використовують спеціальні насоси, щоб прибрати донні відкладення та відкрити елементи конструкції корабля. Мета експедиції — детальніше задокументувати кораблетрощу, з'ясувати особливості будівництва судна й отримати нові дані про його загибель.

Судно завдовжки до 45 метрів

Керівник проєкту, морський археолог Музею кораблетрощ Швеції Гокан Альтрок зазначив, що довжина Vrak 5 під час експлуатації, ймовірно, становила від 40 до 45 метрів. Уперше рештки судна виявили наприкінці XIX століття. Воно є одним із п'яти кораблів на дні протоки Ландф'єрден, тоді як більшість інших місцевих затонулих суден датують XVII—XVIII століттями.

У лютому 2025 року науковці датували Vrak 5 1480-ми роками, не виключаючи датування 1460-ми. Альтрок сказав, що достеменно встановити належність судна Швеції чи Данії поки неможливо. Деревина для його спорудження походить із території, яка нині належить південно-східній Швеції.

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Технологія обшивки встик

За словами Альтрока, Vrak 5 є першим відомим у Скандинавії прикладом судна Балтійського регіону, збудованого за технологією обшивки встик. За такого способу дошки корпусу укладають край до краю, а не внахлест, що давало змогу будувати більші та міцніші судна, необхідні для встановлення важких гармат.

У межах окремого проєкту археологи також досліджують харчування екіпажу. Аспірантка з морської археології Матильда Ярл розповіла, що на борту їли рибу, м'ясо та каші, а більшість страв варили в горщиках. Екіпаж переважно пив пиво, тоді як люди вищого статусу могли вживати вино.

Причина затоплення Vrak 5 наразі невідома. Альтрок згадав чутки XIX століття про пожежу на борту та припустив, що корабель міг затонути під час нападу данців на замок Гарінге 1501 року, наголосивши, що це лише одна з версій.

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