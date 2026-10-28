Біля Толедо зіткнулися швидкісні поїзди, загинули щонайменше 40 людей — The National

Щонайменше 40 людей загинули внаслідок зіткнення двох швидкісних поїздів поблизу Толедо в центральній Іспанії. Про це з посиланням на джерела в іспанській службі цивільного захисту повідомляє The National.

Рятувальна операція

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що шокований аварією та підтримує зв'язок із міністром транспорту Оскаром Пуенте і президентом автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча Еміліано Гарсією-Пахе. За його словами, екстрені служби працюють на місці, допомагають постраждалим і координують дії з усіма залученими адміністраціями.

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Оператор залізничної інфраструктури Adif повідомив, що інцидент стався на лінії Мадрид—Севілья. Кадри регіонального телеканалу Castilla La Mancha Television показали поїзд, який зійшов із рейок: щонайменше один вагон залишився на підвищеній ділянці колії, а на схилі були розкидані уламки металу та панелей.

Допомога пасажирам

Мер розташованого неподалік населеного пункту Урда Мануель Галан розповів Cadena SER, що екстрені служби попросили муніципалітет підготувати приміщення для пасажирів і поранених, зокрема спортивну залу. Зіткнення сталося через дев'ять місяців після іншої катастрофи на цій самій лінії за участю швидкісних поїздів тих самих операторів, коли поблизу Адамуса в провінції Кордова загинули 46 людей.

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