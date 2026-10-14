Біля Туреччини знайшли кораблетрощу віком до 4700 років — Euronews

Поблизу острова Кекова в Анталії на півдні Туреччини археологи виявили кораблетрощу, яку вони описують як найдавнішу у світі. Її вік оцінюють у 4400–4700 років, повідомляє Euronews.

Датування за керамікою

Дослідники визначили приблизний вік знахідки за характерними формою та оздобленням кераміки. Дерев’яна конструкція судна не збереглася, тому для датування використали виявлені на місці уламків керамічні вироби.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Посудини та кам’яні якорі

На морському дні на глибині близько 30 метрів залишилися понад 30 керамічних посудин для зберігання запасів і три кам’яні якорі. Предмети були розкидані на дні Середземного моря біля острова Кекова.

Консервація артефактів

Виявлені артефакти нині проходять консервацію. За додатковим описом Euronews, судно перевозило керамічні посудини та кам’яні якорі Середземним морем.

Читай нас у