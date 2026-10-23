Біля узбережжя Румунії затонуло судно з українськими моряками, є загиблий та зниклі безвісти

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Уранці 23 жовтня в Чорному морі біля узбережжя Румунії затонуло торговельне судно Khoryv, яке, за попередніми даними, могло бути уражене безпілотником. На борту перебували 13 членів екіпажу, зокрема 10 громадян України та троє громадян Азербайджану.

Близько 10:00 координаційний центр Румунського морського управління отримав повідомлення про судно Khoryv («Хорив»), яке опинилося в біді за межами територіальних вод Румунії. На той момент воно перебувало приблизно за 13 морських миль (близько 24 кілометрів) від порту Констанца.

Після отримання сигналу лиха на допомогу екіпажу вирушили судна Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) та Міністерства внутрішніх справ Румунії.

Рятувальна операція ускладнилася через несприятливі погодні умови та низьку видимість. Через це залучити вертоліт до пошуково-рятувальних робіт було неможливо.

«Через несприятливі погодні умови та низьку видимість залучити вертоліт до рятувальної операції неможливо. На цей момент рятувальним суднам вдалося витягнути з води дев’ятьох живих людей і одне тіло», — зазначили у відомстві.

Таким чином, за наявною інформацією, дев’ятьох членів екіпажу врятували, ще одна людина загинула. Подальша доля інших моряків потребує уточнення.

Відомо, що Khoryv ходило під прапором Коморських островів.

Румунські медіа повідомляють, що торговельне судно могло бути уражене безпілотником. Однак офіційно причину інциденту наразі не встановили.

Президент Румунії Нікушор Дан назвав подію частиною ескалації з боку Росії.

За повідомленнями румунських ЗМІ, протягом останніх тижнів у західній частині Чорного моря сталося кілька атак на торговельні судна.

Обставини затоплення Khoryv, зокрема інформацію про можливе ураження дроном, мають встановити відповідні служби.

Про це повідомляє Digi 24 та Romania TV.

Раніше щонайменше 12 людей загинули після того, як човен із мігрантами затонув біля узбережжя Гамбії.

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