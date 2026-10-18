Біля Вонсана помітили 80-метрове судно з басейном і гірками — BBC News

Біля узбережжя Вонсана в КНДР супутникові знімки зафіксували 80-метрове розкішне судно з 50-метровим басейном уздовж палуби та водними гірками. Як повідомляє BBC News, корабель перебував у водах поблизу півострова Кальма з липня до середини жовтня 2026 року.

Перед цим судно кілька місяців стояло на об'єкті технічного обслуговування, а на початку липня перемістилося до узбережжя Кальми. Неподалік розташована велика вілла, якою, за даними BBC, користуються лідер КНДР Кім Чен Ин і його родина.

Чотири великі судна біля Вонсана

BBC відстежила чотири великі судна завдовжки приблизно 50, 55, 60 та 80 метрів. Усі вони протягом 2026 року неодноразово з'являлися поблизу вілли у Вонсані. Два судна завдовжки 50 і 55 метрів до кінця серпня бачили біля островів Те та Сін, а 60-метрове судно помічали поблизу вілли ще минулого тижня.

На знімках поруч із 50-метровим судном також видно чотири менші човни. Експерт із супутникових зображень Чон Сон Хак припустив, що вони доставляли на великі судна людей, паливо та припаси. Він зазначив, що острови Те й Сін можуть забезпечувати усамітнення та приватність.

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Ймовірний зв'язок із керівництвом КНДР

Офіційно Пхеньян не розкривав власників суден. Водночас колишні посадовці КНДР, перебіжчики та експерти, з якими спілкувалася BBC, вважають, що володіти або вільно користуватися такими кораблями могли лише люди, пов'язані з керівництвом країни. Колишній співробітник партійного Офісу 39 Рі Чон Хо заявив, що взимку судна тримали на верфі, а влітку переміщали до вілли Кім Чен Ина або в район Кальми для відпочинку.

Аналіз історичних супутникових знімків також виявив у Вонсані велике судно з подібними характерними рисами ще у 2002 році, коли країною керував Кім Чен Ір. Розташування кораблів саме по собі не підтверджує перебування там родини Кімів, однак їхні переміщення збігаються з періодами відсутності Кім Чен Ина на публічних заходах.

За даними доповіді ООН за 2025 рік, близько 40% населення КНДР недоїдає через хронічну нестачу продовольства. Вартість зафіксованих суден невідома, проте порівнювані за класом розкішні яхти можуть коштувати від десятків мільйонів до понад 100 млн доларів.

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